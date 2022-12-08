القاهرة 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م واسأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بالدور الكبير والمميز للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من خلال حرصها واهتمامها بكافة القاصرين المشمولين بنظامها.ونوه السفير نقلي خلال استقباله وفداً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة مدير مالية المستفيدين عبدالعزيز المنيف، بجهود الهيئة في تفقد أوضاع القاصرين خارج المملكة ودراسة أوضاعهم لتحديد النفقة المناسبة لهم.من جهته قدم المنيف نبذة عن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم واختصاصاتها.// انتهى //14:22ت م0114