الباحة 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1444 -1445هـ .وقال سموه : "إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م توضح قوة ومتانة اقتصاد المملكة، حيث تعزز استمرار الاستدامة المالية، لتأكيد نجاح مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية النموذجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، كما أنها انعكاس للسياسة الاقتصادية الشاملة التي ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، ومواكبة المتغيرات الاقليمية والعالمية، والذي استطاعت قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من خلالها أن تتجاوز كل الأزمات وتتعافى من تبعاتها في فترة قياسية، توافقاً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, إضافة إلى استحداث المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية .وأضاف سموه : أن هذه الميزانية هي إحدى ممكنات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي وقود تحقيق النتائج، لتستمر مبادراتها الداعمة لتمكين التحول الاقتصادي بما يعزز جودة حياة المواطن الكريم، والمساهمة في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام 2022م، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية، مع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 10.2%، إضافة إلى توقعات بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% بنهاية العام الحالي، وخلق مزيد من فرص العمل، مع تحقيق رقم تاريخي بعمل أكثر من 2.2 مليون مواطن في القطاع الخاص، وارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%، وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنى التحتية لعموم مناطق مملكتنا، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية .وسأل سمو الأمير حسام بن سعود، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم نعمة الاستقرار والأمن والرخاء على هذه البلاد الغالية.// انتهى//14:24ت م0115