الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيزالسديري خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ، 2023م.وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها القيادة الحكيمة، والسياسات والخطط الاقتصادية المبنية على رؤية المملكة 2030 كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة من مؤشرات إيجابية وتحقيق فائض بلغ 16 مليار ريال رغم ما يواجهه العالم من عدم استقرار اقتصادي وتحديات.وأضاف معاليه أن كلمة سمو ولي العهد –حفظه الله- جاءت مؤكدة على سعي الدولة على تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن عبر تحسين مصادر الدخل وزيادة فرص التوظيف، ودعم القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية، وتنمية الاحتياطات، وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار المالي لمواجهة التحديات والعوائق المستقبلية، وحماية المكتسبات، والاستفادة من كافة الموارد، والتنوع الاقتصادي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل زاهر ووطن طموح، كما أنها جاءت مؤكدة على الدور الريادي للمملكة على المستوى العالمي وسعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة لتعزيز الاقتصاد العالمي.ودعا الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخاءه.// انتهى //14:26ت م0116