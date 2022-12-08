الدمام 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1444 -1445هـ .وقال سموه : " إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتقوية مركزها المالي للتنمية وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة النفقات، وتمكين برامج القطاع الخاص وتعزيز نشاطه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية السريعة".وأضاف " إن أرقام الميزانية تؤكد نجاح السياسة الفاعلة للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ في تجاوز كل الأزمات والتعافي منها خلال فترة وجيزة، مع استمرار مسيرة دعمها للمشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وإيجاد المبادرات والبرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية وإثراء موكب النهضة الوطنية على المجالات كافة" .وأكد سموه أن الميزانية هي الممكن الأول لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتسريع تحقيق النتائج، وتنفيذ المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي بما يحقق تعزيز جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم نعمة الاستقرار والأمن والرخاء على هذه البلاد الغالية.// انتهى//14:29ت م0118