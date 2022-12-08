الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة للقيادة الرشيدة -حفظها الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023 ).وأكد أن استمرار مسيرة التحول الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة، انعكست آثارها بجلاء على نتائج ميزانية عام 2023م، وهو ما يؤكد حكمة قيادة المملكة، في الحفاظ على متانة وقوة اقتصاد المملكة ومركزها المالي وتحقيق هذا النجاح بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.كما نوَّه الدكتور السند، بكلمة سمو ولي العهد -حفظه الله- التي تؤكِّد سير المملكة بخطى ثابتة وواضحة في ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، واستمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:30ت م0119