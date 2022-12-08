الأحساء 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واستفقّد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش أمس، مهرجان "واحة الأحساء" الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع محافظة وأمانة الأحساء في 6 مواقع تاريخية وأثرية في الأحساء.وأشاد بفعاليات وأنشطة المهرجان التي تستمر إلى 20 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن "واحة الأحساء"، تمثل موقع تراث عالمي بخصائص فريدة.وأوضح أن هيئة التراث استثمرت مناسبة مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر القريبة من محافظة الأحساء في تنفيذ المهرجان، وتفعيل المواقع التراثية والثقافية والتاريخية المتمثلة في بيت البيعة، والمدرسة الأميرية، وعين نجم، وسوق القيصرية، وقصر إبراهيم، وقصر محيرس، من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.//انتهى//14:31ت م0120