الدوحة 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بمقدار 26.09 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفاً و489.16 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 103 ملايين و108 آلاف و899 سهماً، بقيمة 437 مليوناً و754 ألفاً و904.705 ريالات، نتيجة تنفيذ 14946 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //14:36ت م0123