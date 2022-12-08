بغداد 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسنفى مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم توجيه عقوبات لمصارف عراقية من البنك الفدرالي الأمريكي، مؤكداً عدم صحة هذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي وقطاع الأعمال في العراق .ودعا البنك المركزي العراقي إلى توخي الحذر بنقل المعلومات غير الدقيقة، مؤكداً أن جميع المصارف العراقية ممتثلة للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، لاسيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وكانت وسائل إعلام ومنصات تحدث عن توجيه البنك الفدرالي الأمريكي لفرض عقوبات على بنوك عراقية متهمة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.// انتهى //14:37ت م0125