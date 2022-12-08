الدمام 14 جمادى الأولى,1444 هـ الموافق 08 ديسمبر,2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م).وأشار سموه إلى أن ميزانية الدولة للعام المالي 2023 تجسّد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التحديات، والسير نحو تحقيق التنمية الشاملة، واستمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن، وإنجاز برامج رؤية المملكة 2030، ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.ونوه سمو نائب أمير الشرقية بما تشهده المملكة من نمو وتطور في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مع السعي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي والتركيز على الاستدامة التنموية لتحقيق مستقبل مشرق بإذن الله.وسأل سموه الله - عز وجل - أن يديم على هذا الوطن نعمه وأمنه ورخائه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //14:51ت م0126