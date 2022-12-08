المنامة 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسوقّع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مع نظيره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، في مدينة المنامة بمملكة البحرين اليوم، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، ووسائل الإعلام المختلفة.واتفق الجانبان على تفعيل بنود المذكرة بإقامة ورشتي عمل مشتركة بين الجانبين في مجال نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تعقد الأولى بمدينة الرياض عام 1445هـ 2023م، والثانية تعقد في مملكة البحرين عام 1446هـ 2024م , وتزويد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارتان.كما تضمن البرنامج عقد لقاء علمي في المجمع للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تعقد في البلدين، والتنسيق في مجال الإعداد والتحكيم لهذه المسابقات عام 1445هـ و1446هـ الموافق 2023م و2024م.كما جرى الاتفاق على تبادل الأنظمة واللوائح في مجال الإمامة والخطابة، وعقد دورتين لتدريب الأئمة والخطباء والمؤذنين وتأهيلهم عامي 1445 / 1446هـ الموافق 2023 / 2024م، تعقد الأولى في مملكة البحرين، والثانية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة المراكز والحلقات القرآنية، وتحسين مخرجاتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في تيسير تعلم القرآن الكريم وتعليمه لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، والاطلاع على التجارب والخبرات في إدارة المراكز الإسلامية والإشراف على أدائها وتطوير مخرجاتها.ويستفيد الطرفان من الخبرات والمعلومات في مجال إدارة المحتوى الديني الوسطي في المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغير من الوسائل الحديثة، وتبادل التجارب والخبرات في مجال تحليل الخطاب الديني، وإعداد الإستراتيجيات الكفيلة بتحديثه، وتعزيز الفكر الوسطي والارتقاء بأداء أصحاب الوظائف الدينية بما يحافظ على الثوابت ويراعي المتغيرات وفق مقتضيات العصر ومتطلباته، وفي مجال التشريعات المنظمة لجمع التبرعات للأغراض الدينية وآليات الإشراف على ممارساتها.// انتهى //14:52ت م0127