الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 8 ديسمبر 2022 م واسوصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش والوفد المرافق له، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري وسفير مملكة المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري.//انتهى//22:56ت م0257