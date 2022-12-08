القاهرة 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 8 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق فيوتشر فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السادس.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق أسوان على مضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ليرتفع رصيد أسوان إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق إنبي مع ضيفه فريق حرس الحدود بدون أهداف، ليرتفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى نقطتين في المركز السابع عشر.كما تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الإسماعيلي بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى نقطتين في المركز السادس عشر.//انتهى//23:05ت م0258