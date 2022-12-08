الرياض 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 8 ديسمبر 2022 م واسوصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبدالرحمن والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري وسفير الجزائر لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.//انتهى//23:13ت م0260