أبهـا 14 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 08 ديسمبر 2022 م واسعقدت جامعة الملك خالد بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" اليوم، لقاءً بعنوان "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل"، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متحد ضد الفساد".وتناول اللقاء توعية الموظفين وكيفية مكافحة الفساد في بيئة العمل، ودور الهيئة في ذلك، إلى جانب استعراض دور جامعة الملك خالد في تعزيز النزاهة وحوكمة الإجراءات، وكذلك ما تضمنه نظام الجامعات الجديد من إجراءات وأحكام ومضامين تعزز الحوكمة وتحقق النزاهة وتحدد المسؤولية.وأوضح معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في كلمة له، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة برامج تثقيفية وتوعوية تنفذها الجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتعزيز قيم الأداء المهني وتمكين هذه القيم, مؤكدًا أداء الواجبات من منطلق ديني ووطني يحتم الإخلاص والإتقان والنزاهة والبعد عن كل ما يمكن أن يسيء في التعاملات الإدارية والمهنية وفاءً بالأمانة العظيمة التي تحمل.وشدد معاليه على أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد يبقى فرصة لبث المزيد من الوعي والتثقيف في هذا الاتجاه، وهو جهد تشارك الجامعة فيه قطاعات متعددة في مقدمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.يذكر أن اللقاء شهد معرضًا مصاحبًا لنادي "نزاهة" بعمادة شؤون الطلاب، ضمن برامج وأنشطة تعزيز قيم النزاهة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد.// انتهى //23:38ت م0265