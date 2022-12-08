الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واستوج فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بلقب كأس موسم الدرعية، بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بخماسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022م، وذلك في مباراةٍ شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من مشجعي الفريقين.حضر المباراة معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك.ومن المنتظر أن يقوم نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة بزيارة معالم العاصمة الرياض، حيث يقيم الفريق معسكراً تدريبياً يختتم غداً، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك ضمن استعدادته لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي.وتعدُّ زيارة نيوكاسل يونايتد إلى المملكة هي الزيارة الثانية، حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع في محافظة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد ودياً وكسبه بهدفين مقابل هدف.ويسعى موسم الدرعية بنسخته الثانية إلى استضافة الأحداث الرياضية العالمية؛ في ظل ما تتمتع به المملكة من قدرات سواء على مستوى التنظيم أم البنية التحتية للملاعب، إضافة إلى ما تقوم به وزارة الرياضة من جهود في تمكين اللاعبين السعوديين من الاحتكاك بالخبرات العالمية في الألعاب كافة.// انتهى //00:19ت م0001