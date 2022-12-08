الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسيقيم المركز الوطني للعمليات الأمنية-ممثلاً في مركزي العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض والشرقية- معرضين تعريفيين وتوعويين في (السلام مول) بمدينة الرياض و(الجبيل مول) بمحافظة الجبيل، وذلك خلال المدة من 8 إلى 10 ديسمبر.ويهدف المعرضان إلى التعريف برقم الطوارئ (911) وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحَّد عمل (62) غرفة عمليات، بينما يقدم مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية خدماته لـ (12) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحَّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحَّد هو (911).وتعدُّ مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفِّذُها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.// انتهى //00:20ت م0002