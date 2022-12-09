نيويورك 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 183.56 نقطة، بما يعادل 0.55%, ليغلق عند 33781.48 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمَّع 123.45 نقطة أو 1.13%, ليغلق عند 11082 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 29.59 نقطة أو 0.75%, ليغلق عند 3936.51 نقطة.‏// انتهى //00:59ت م0005