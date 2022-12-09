الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسقدمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ضمن معرض الصداقة السعودي الصيني الذي تقيمه وزارة الثقافة، بالشراكة مع وزارة الثقافة والسياحة الصينية، مجموعة لوحات عن الخطوط العربية والصينية من خلال تمازج الخط العربي الأصيل مع الخطوط الصينية المتميزة، والذي سبق أن تم إطلاقه في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية.كما عرضت مجموعة من العملات و المسكوكات التي تقتنيها ويعود تاريخها للعام 72 هجري و أكثر من 50 عملة نادرة، و20 مخطوط نادر من ضمن مجموعات المكتبة الخاصة والتي تبرز عراقة الفن الإسلامي والتاريخ العربي الذي تعتني به منذ انطلاقتها، إضافة إلى عرض مخطوطة طريق الحرير بطول 13 متر والتي تحكي بالتفصيل واقع هذا الطريق الذي يحمل بين طياته العلاقة الكبيرة على مر التاريخ.// انتهى //01:36ت م0007