الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسانتهت "أمس" الخميس منافسات دور ربع النهائي في اليوم الأول من بطولة كأس الدرعية للتنس 2022، التي تنظمها وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، بأربعة مباريات حاسمة في قرية الدرعية الرياضية.وأسفرت نتائج دور ربع النهائي بالبطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار، عن تأهل اللاعب ستان فافرينكا على حساب أندري روبليف، وحامل كأس الدرعية للتنس 2019 دانييل مدفيديف بعد فوزه على ألكسندر زفيريف، كما تأهل اللاعب كاميرون نوري إثر تغلبه على ستيفانوس تسيتسيباس، فيما كان آخر المتأهلين للدور نصف النهائي تايلور فريتز على حساب هوبرت هوركاتش.وشهد اليوم الأول من منافسات كاس الدرعية للتنس حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، الذين استمتعوا بمنافسات حماسية من نجوم التنس المصنفين عالمياً، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، وذلك في قرية الدرعية الرياضية.ومن المقرر انطلاق مباريات الزوجي في البطولة اليوم الجمعة بين الخاسرين في اليوم الأول، بالتزامن مع إقامة مباريات نصف نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي غداً السبت.يشار إلى أن وزارة الرياضة تنظم كأس الدرعية للتنس ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بهدف تعزيز روح المنافسة، وتوسيع شعبية رياضة التنس، وكذلك تشجيع الجميع على دخول غمارها، بما يسهم في زيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، تحقيقاً لمستهدفاترؤية المملكة 2030.// انتهى //03:10ت م0008