إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف إلى السلطات المعنية للإكمال المبكر لخطة إعادة التأهيل والتعافي والتكيف للمناطق المتضررة بالفيضانات في باكستان.واهتمت بتوقيع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وتوافد القادة والزعماء العرب إلى السعودية للمشاركة في قمة الرياض، وإعلان المملكة عن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش العام المقبل.وتابعت زيارة وزير الخارجية الباكستاني بلاول زرداري بوتو إلى إندونيسيا لتمثيل بلاده في منتدى بالي للديمقراطية والمؤتمر الدولي حول تعليم المرأة الأفغانية.وأخبرت عن إعلان حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني عن إغلاق المدارس في الإقليم لمدة أسبوعين بسبب هبوط درجات الحرارة إلى مستويات متدنية مع بدء تساقط الثلوج، واضطرار سلطات إقليم البنجاب على إغلاق الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية بسبب الضباب الدخاني المخيم على المناطق الوسطى من الإقليم.وتناولت في الشأن الإقليمي تأكيد الحكومة الأفغانیة بأن حادث الهجوم على السفارة الباكستانية في كابل لن یؤثر علی العلاقات بین البلدین الصدیقین.// انتهى //07:43ت م0014