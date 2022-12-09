القدس 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم في صفحاتها الأولى على القمم الثلاث المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، والتقارب العربي الصيني الكبير، وتوقيع الرياض وبكين 34 اتفاقية استثمار في قطاعات تشمل الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبناء.لافتة النظر لتصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أبدى رضاه عن مسيرة التعاون العربي الصيني، مؤكداً أن دعم الصين مطلوب جداً، لحل مشاكل كثيرة يعاني منها العالم العربي، ورغبته في مضاعفة حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين في السنوات المقبلة، قائلاً إن: حجم التجارة بين الصين والعالم العربي اليوم يصل إلى نحو 330 مليار دولار، ونأمل أنه خلال عامين أو ثلاثة أن نصل به إلى 430 مليار دولار، ومضاعفة الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية والتي تبلغ 200 مليار دولار.واهتمت صحف فلسطين باللقاء الذي عقد بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع نظيره الصيني الرئيس شي جين بينج، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية – الصينية، حيث استعرض الرئيس عباس ونظيره الصيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يشمل زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات بين البلدين، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لمبادرة الحزام والطريق، وأعرب الرئيس عباس عن شكره لرؤية الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية وتقديره لدعم الصين المتواصل للقضية الفلسطينية .وتداولت صحف الجمعة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد الذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة في مدينة جنين، ودعوة الحكومة الفلسطينية للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف عمليات التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة مضيها في طلبها للجنائية الدولية بفتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة لحقوق الإنسان في فلسطين.// انتهى //08:11ت م0015