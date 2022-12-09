الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسزار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يرافقه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة يوم أمس، مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالعاصمة المنامة، ضمن برنامج زيارته الحالية لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بين البلدين الشقيقين .واستمع معاليه إلى شرحٍ حول معالم مركز أحمد الفاتح الإسلامي وما يحتويه من مرافق، والذي يُعد أكبر جوامع مملكة البحرين، والمتميز بطرازه المعماري الإسلامي البهي .وأعرب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن إعجابه بمعالم هذا الصرح التاريخي، والطراز العمراني والتصاميم والنقوش الإسلامية وأهمية استثمار هذا الصرح المعماري الكبير بنشر مفاهيم وقيم الإسلام السمحة وتقديم الصورة المشرقة لعظمته.// انتهى //14:42ت م0053