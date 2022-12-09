الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسالتقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم، بفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:03ت م0058