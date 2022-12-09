الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسالتقى دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني بدولة رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبد الرحمن، وذلك على هامش أعمال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف مجالات ومستويات التعاون، والتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن السوداني أكد رغبة العراق في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر بما يعزز مصالح الشعبين في النماء والازدهار.من جانبه أشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أهمية العراق وحاجة المحيط العربي لدوره الريادي في المنطقة وجهوده في تحقيق الاستقرار عبر مبادرات الحوار والتهدئة.// انتهى //15:06ت م0059