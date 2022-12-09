الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسوصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم للمشاركة في (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).وكان في استقبال جلالته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.// انتهى //15:38ت م0063