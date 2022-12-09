سياسي / مفوضية اللاجئين تكثف الجهود لمساعدة النازحين في شمال إثيوبيا
الجمعة 1444/5/15 هـ الموافق 2022/12/09 م واس
جنيف 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واس
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تكثيف جهودها لمساعدة العائلات النازحة في شمال إثيوبيا مع عودة السلام .
وقال ممثل المفوضية في إثيوبيا مامادو ديان بالدي في مؤتمر صحفي في جنيف : إن المفوضية تعمل على مساعدة السكان المتضررين من النزاع في مناطق شمال تيجراي وعفر وأمهرة في إثيوبيا .
وأضاف أنه منذ توقيع اتفاق السلام شهدت المفوضية تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في وصول المساعدات الإنسانية والقدرة على التحرك ، موضحًا أنه المفوضية تمكنت من إرسال 61 شاحنة إلى تيجراي تحمل2400 طن متري من مواد الإغاثة ، والأدوية ومواد الإيواء والأغطية والأدوات المنزلية ، وصهريج يحمل 20 ألف لتر من الوقود.
وأوضح أن فرق المفوضية في تيجراي استأنفت عملياتها في مواقع ميدانية ثانوية مثل مايشيو وآديغرات وأبي عدي ، حيث تمكنت من إيصال المساعدات لأكثر من 7 آلاف لاجئ إريتري ، تقطعت بهم السبل و نقلوا إلى موقع اليموش الذي تم إنشاؤه موخرًا في منطقة أمهرة ، حيث يعيش الآن 22 ألف لاجي إريتري .
ودعت المفوضية المانحين لمواصلة دعمه التمويلي لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ، حيث تم تقديم المساعدات خلال العام الجاري لأكثر من 2,1 مليون نازح في شمال إثيوبيا .
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15:39ت م
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