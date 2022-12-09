جنيف 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تكثيف جهودها لمساعدة العائلات النازحة في شمال إثيوبيا مع عودة السلام .وقال ممثل المفوضية في إثيوبيا مامادو ديان بالدي في مؤتمر صحفي في جنيف : إن المفوضية تعمل على مساعدة السكان المتضررين من النزاع في مناطق شمال تيجراي وعفر وأمهرة في إثيوبيا .وأضاف أنه منذ توقيع اتفاق السلام شهدت المفوضية تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في وصول المساعدات الإنسانية والقدرة على التحرك ، موضحًا أنه المفوضية تمكنت من إرسال 61 شاحنة إلى تيجراي تحمل2400 طن متري من مواد الإغاثة ، والأدوية ومواد الإيواء والأغطية والأدوات المنزلية ، وصهريج يحمل 20 ألف لتر من الوقود.وأوضح أن فرق المفوضية في تيجراي استأنفت عملياتها في مواقع ميدانية ثانوية مثل مايشيو وآديغرات وأبي عدي ، حيث تمكنت من إيصال المساعدات لأكثر من 7 آلاف لاجئ إريتري ، تقطعت بهم السبل و نقلوا إلى موقع اليموش الذي تم إنشاؤه موخرًا في منطقة أمهرة ، حيث يعيش الآن 22 ألف لاجي إريتري .ودعت المفوضية المانحين لمواصلة دعمه التمويلي لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها ، حيث تم تقديم المساعدات خلال العام الجاري لأكثر من 2,1 مليون نازح في شمال إثيوبيا .// انتهى //15:39ت م0065