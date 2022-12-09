اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الجمعة 1444/5/15 هـ الموافق 2022/12/09 م واس
الرباط 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 9 ديسمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.16 %، بـ 11.257,38 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.29 % ليستقر عند 911,04 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.6 % مسجلاً 841,14 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات393,07 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 583 مليار درهم مغربي.
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21:17ت م
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