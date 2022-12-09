عمّان 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 9 ديسمبر 2022 م واسحذرت الحكومة الأردنية اليوم من استمرار الاقتحامات الاحتلالية للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها وآخرها العدوان على مدينة جنين، مستنكرةً حملة التصعيد العسكرية الاحتلالية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف وأن الاقتحامات الاحتلالية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يتحمل المحتل الصهيوني مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار.وأكد السفير المجالي ضرورة وقف المحتل كل عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاته غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشدداً على أهمية تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.//انتهى//21:22ت م0134