الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واستبث منافسات بطولة "قفز السعودية" على الهواء مباشرة على 16 قناة تلفزيونية، ورقمية ما بين محلية، عربية، عالمية، وأيضا رقمية، حيث تشهد المنافسات المقامة في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية بتغطية إعلامية كبيرة.وتتقدم قنوات الرياضية السعودية، وSSC-KSA Sport القنوات الناقلة إضافة قنوات: الكويت الفضائية، أبو ظبي الرياضية، الأردن الرياضية، On time Sports المصرية، Dubai racing الإماراتية.كما تنقل قنوات Clip my Horse البريطانية، Horse & Country البريطانية، GCTV الهولندية، Channel 7 الأسترالية، Spring Media السويدية، W Sport Channel البلجيكية، وL’Equipe الفرنسية.ويتواجد في البطولة أيضاً أكثر من 100 إعلامي وإعلامية يمثلون عدداً من وسائل الإعلام المرئية، الإذاعية، والمقروءة من داخل وخارج السعودية.وكانت اللجنة المنظمة في البطولة قد جهزت مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، العربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.// انتهى //21:25ت م0137