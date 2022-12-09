الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واستنطلق غداً مسابقة المزاين، التي ينظمها نادي الصقور السعودي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 المُقام حالياً في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، ويبلغ مجموع جوائزها 4.2 ملايين ريال.وتستمر منافسات المسابقة على مدار ثلاثة أيام، حيث سيتم تقسيمها إلى نوعين من الأشواط؛ أشواط الفرخ، التي تصل قيمة جوائزها إلى 1.8 مليون ريال، ضمن فئات حر إنتاج محلي، وحر من حر، وفئة جير بيور، وكذلك أشواط القرناس، التي يبلغ مجموع جوائزها 2.4 مليون ريال، وتشتمل على فئات؛ حر من حر، وحر قرناس، وحر أسود/ أدهم، وشاهين بحري.ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على اختيار أجمل الصقور في 7 فئات ضمن 7 أشواط، حيث سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.ويسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في المحافظة على هذا الموروث العريق، الذي تناقلته الأجيال من الآباء والأجداد، حتى يومنا الحالي، وفتح آفاق جديدة في مجال الصقور، وكذلك دعم الصقارين السعوديين من الناحية الفنية والمادية والمعنوية.// انتهى //21:25ت م0138