الدوحة 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 9 ديسمبر 2022 م واسحجز المنتخب الكرواتي أول مقاعد الدور نصف النهائي في نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعدما أطاح بنظيره البرازيلي بركلات الترجيح (4- 2) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على إستاد المدينة التعليمية في أولى مباريات الدور ربع النهائي.وتقدمت البرازيل أولاً عبر نجمها نيمار دا سيلفا في الدقيقة (105)، ليسجّل هدفه الـ77 ويعادل رقم الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده المسجّل باسم الأسطورة بيليه، فيما أدرك برونو بيتكوفيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة (117).وضرب المنتخب الكرواتي موعداً في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل على إستاد لوسيل مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم.والفوز هو الأول لكرواتيا على البرازيل في ثالث مواجهة تجمعهما في نهائيات كأس العالم، حيث سبق أن فازت البرازيل في المواجهتين السابقتين (1- صفر) في مونديال ألمانيا 2006، و(3- 1) في مونديال البرازيل 2014.//انتهى//21:28ت م0139