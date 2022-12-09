الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واستوّج سمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الفارس الألماني ديفيد ويل في الشوط الرابع المؤهل لنهائيات كأس العالم في ثاني أيام بطولة "قفز السعودية"، وذلك في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية.وحقق الفارس الألماني والمصنف العالمي لقب الشوط بزمن وقدره (41.59 ثانية)، فيما جاء ثانياً الياباني مايك كاواي (45.05 ثانية)، وفي المركز الثالث الأسترالية أدوينا الكسندر (49.55 ثانية).وكان رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي، قد توج الإماراتي عبد الله المهيري بلقب الشوط الثالث، شوط السرعة "ضد الزمن" لفئة الأربع نجوم بارتفاع 140 مترا والمؤهل لشوط الجائزة الكبرى "الفئة المتوسطة" بزمن (66.55 ثانية)، وحل الألماني ديفيد ويل ثانياً بـ (71.19 ثانية)، وجاء في المركز الثالث لوبيز دي أوسا من موناكو بـ (73.68 ثانية).وكانت منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول قد بدأت بشوط "جولة وجولة التمايز" لفئة النجمة الواحدة، وبارتفاع 120 مترا، حل فيه عبد الله إبراهيم زمن وقدره أولاً بـ (33.50 ثانية)، سعد الشهراني ثانياً بـ (34.71 ثانية)، والإيطالي ستيفانو إينيا ثالثاً بـ (35.32 ثانية).وفي الشوط الثاني "جولة وجولة التمايز" لفئة النجمة الواحدة بارتفاع 130 مترا، حل أولاً المصري مودة زيادة بـ (35.97 ثانية)، العراقي فلاح الدليمي ثانياً بـ (36.07 ثانية)، وعبد الله الشربتلي ثالثاً بـ (36.12 ثانية).وتختتم غداً السبت منافسات الأسبوع الأول من البطولة، حيث تقام أربعة أشواط، النجمة الواحدة "شوطان"، والأربع نجوم "شوطان".// انتهى //21:31ت م0140