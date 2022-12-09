رفحاء 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسأعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم،عن تشغيل حافلات للنقل الترددي من محافظة رفحاء إلى مدينة لينة لحضور برامج وفعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة في نسخته الثانية "الوجهة شمالية" المقام في ثلاثة مواقع في بلدة لينة التاريخية.وأضافت الهيئة أن نقطة التجمع والانطلاق ستكون من منتزه حديقة المشاة برفحاء المحاذية لطريق الشمال الدولي في الساعة الثانية والثالثة مساءً ،ورحلة العودة من لينة الساعة التاسعة والعاشرة مساءً.// انتهى //21:31ت م0141