الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وذلك على هامش انعقاد "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" المنعقدة في الرياض.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزها.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.فيما حضره من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين، ومعالي وزير النفط حيان عبدالغني، ومعالي رئيس هيئة الاستثمار سالار محمد أمين، ومعالي وزير التجارة أثير الغريري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار الجنابي وعدد من المسؤولين.// انتهى //21:35ت م0143