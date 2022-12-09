الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرياض اليوم ، بعد مشاركته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي ،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //21:38ت م0144