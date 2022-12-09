الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية.وقال سموه في برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة :" إن ما تحقق من نجاح وتميز في تنظيم ومخرجات هذه القمم الثلاث يؤكد على مكانة المملكة وثقلها على المستوى الإقليمي والدولي، ويبرز اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -أيدهما الله- من حرص واهتمام لمستقبل مشرق للمنطقة وأبنائها، وتحقيق الأمن والتنمية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية".وأضاف سموه "إن ما خرجت به القمم الثلاث من نجاح وقرارات وتعزيز للتعاون والتنمية يبرز ما توليه المملكة في ظل القيادة الحكيمة من سعي دؤوب وحرص على تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع على دول المنطقة والمجتمع الدولي على كافة المستويات".وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعزهم وينصرهم بنصره، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.// انتهى //21:40ت م0146