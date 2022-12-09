الرياض 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس قيس سعيِّد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" المنعقدة في الرياض.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس عبدالعزيز الصقر.فيما حضر من الجانب التونسي معالي وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ومعالي الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، والسفير التونسي لدى المملكة هشام الفراتي.// انتهى //21:42ت م0147