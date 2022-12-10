الدمام 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة وعقدت في العاصمة الرياض.وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية: "إن نجاح القمم يؤكد مكانة المملكة الكبيرة والمرموقة والمهمة على المستوى الدولي في صناعة القرار وفي مجال التعاون الدولي والتنمية، والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة وفي العالم، والتي تحققت بفضل الله عز وجل ثم بفضل القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد".ونوه سموه بأهمية ما خرجت به قمم الرياض من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة وخدمة دول وشعوب المنطقة والعالم، من خلال تكوين الشراكات الإستراتيجية بين الدول، وتعزيز التعاون والتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.وسأل سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعم الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //00:32ت م0006