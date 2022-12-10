الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسحصدت الفردية "بنايد" التي تعود ملكيتها للمشارك الإماراتي خميس ماجد المنصوري المركز الأول في شوط فئة دق أصايل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وجاء في المركز الثاني العماني بشار غالب الرشيدي مع البكرة " بركاء الصومحان" ، فيما حصد المركز الثالث العماني حمد ناصر سعيد المالكي ، وحقق المركز الرابع الإماراتي خميس طارش حمدان المنصوري عبر البكرة "الوثبة "، ونال المركز الخامس العماني ناصر حمد خلفان المعولي بالبكرة " الظفره" .// انتهى //00:32ت م0007