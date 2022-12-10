الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرياض اليوم، بعد مشاركته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا محمد بن عايد البلوي، وسفير جمهورية موريتانيا لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //00:34ت م0008