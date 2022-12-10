الصياهد 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واساستفاد قرابة 4 آلاف شخص من مركز الخدمات المشتركة خلال الأسبوع الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وأكد رئيس لجنة التسجيل مرزوق بن مثال الصهيبي أن إطلاق منطقة الخدمات المشتركة في شارع الدهناء التجاري؛ جاء تسهيلًا على ملاك الإبل من خلال جمع أكثر اللجان في مكان واحد، وتضم لجنة التسجيل ولجنة الإيرادات ولجنة وثّقها واللجنة البيطرية ولجنة علاقات الملاك واللجنة القانونية ولجنة تطمن.وأوضح أنه عقب وصول المالك إلى اللجنة، يجري العمل على التأكد من الشرائح، ومن ثم تحويله إلى لجنة الزراعة؛ للتأكد أيضًا من عدة أمور؛ منها سلامة اسمه من الحظر أو المنع ويطابق الشروط كمالك، ثم يتم تحديد الفئة له، ليقوم عقبها بالدخول إلى الموقع عبر الرابط والتسجيل خلال فترة زمنية لا تتجاوز دقائق، ثم يسلم بعدها لوحة الإبل.وبين أن المركز يضم 5 مواقع مخصصة لتسجيل الملاك، وذلك حرصًا على سرعة العملية وعدم تأخير الملاك.وأشار إلى أن المركز يستقبل يوميًا أكثر من 400 شخص بين مستفسر ومالك إبل نقوم بخدمتهم حسب احتياجاتهم، موضحًا أن خدمة المركز لا تقتصر فقط على المراجعين؛ حيث نقدم الخدمات أيضًا عبر المنافذ من خلال التواصل مباشرةً مع المحاجر؛ لتسهيل دخول الأشقاء المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.// انتهى //00:34ت م0009