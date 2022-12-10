الدوحة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر وزير الداخلية، مساء الجمعة، كبير الوزراء بسنغافورة الوزير المنسق للأمن القومي تيو تشي هين، ووزير الداخلية والقانون السنغافوري كي شانموغام، والوفد المرافق لهما، اللذين يزوران الدوحة حالياً.وجرى، خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة لعدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//00:35ت م0010