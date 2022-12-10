بريدة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية.وأكد سمو أمير القصيم أن النجاح الذي حققته القمم الثلاث يؤكد بوضوح تام المكانة الكبيرة للمملكة على الصعيد الإقليمي والدولي، والأهمية العالية التي تحظى بها المملكة على مستوى دول العالم.وأشار سموه إلى الدور الريادي لسمو ولي العهد -حفظه الله- في قيادة وإدارة القمم الثلاث بنجاح تام في جميع أدوارها ومستهدفاتها، وعكست عمق العلاقات للمملكة مع الدول المشاركة فيها والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.وأشار سموه إلى أن جهود سمو ولي العهد -أيده الله- خلال القمم الثلاث بينت بوضوح مكانة وطننا الغالي ودروه الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للعالم أجمع، وما خلصت إليه القمم الثلاث من نتائج إيجابية ومثمرة تسهم في مواجهة التحديات وتعزيز الشراكات الدولية للمملكة.وسأل سمو أمير منطقة القصيم -الله العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء.//انتهى//01:12ت م0013