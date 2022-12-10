الدوحة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسعبر المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" بعد فوزه على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح (4 - 3)، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي والإضافي، من عمر المباراة.وأقيمت المباراة على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة حيث سجل ناهويل مولينا هدف منتخب الأرجنتين الأول في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة مميزة من ليونيل ميسي، اخترق دفاع المنتخب الهولندي ووضعها في المرمى. وفي الدقيقة 73 سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الثاني في المباراة من ركلة جزاء وضعها على يسار حارس المرمى.في المقابل، رد فاوت فيخهورست بتسجيل هدف هولندا الأول في الدقيقة 84، من ضربة رأسية قوية على يمين مارتينيز. وأضاف فيخهورست الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 90+11، قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات، حيث استغل ركلة حرة مباشرة، نفذها كوبمينيرس بتمريرة إلى فيخهورست الذي سدد الكرة على يسار الحارس الأرجنتيني.وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا الثلاثاء المقبل على المعلب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4 - 2 بعد تعادلهما 1 - 1.//انتهى//01:17ت م0014