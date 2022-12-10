حائل 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة وعقدت في العاصمة الرياض.وقال سموه أكدت هذه القمم الدور الاستراتيجي والقيادي للمملكة وبعد نظر وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وقدرة المملكة على جمع أشقائها العرب والسير في اتجاه موفق.وفي ختام تصريحه دعا سموه المولى عز وجل بأن يديم توفيقه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظهما ويبقى هذا الوطن عنواناً للقاء الخير والتطور والنماء .// انتهى //02:08ت م0016