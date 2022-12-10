الرياض 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسيلتقي اللاعب الأمريكي تايلور فريتز المصنف التاسع عالميا مع اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب كأس الدرعية 2019، اليوم في نهائي الفردي لبطولة "كأس الدرعية للتنس"، التي تنظمها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.وأسفرت نتائج دور نصف النهائي للزوجي التي أقيمت أمس الجمعة في قرية الدرعية الرياضية وسط حضور كبير من الجمهور والزوار الذين استمتعوا بمنافسات حماسية، عن تأهل الروسي أندري روبليف وزميله الإيطالي ماتيو بيريتيني، وكذلك دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش، على أن يقام نهائي البطولة الفردي والزوجي في ختام البطولة.// انتهى //02:28ت م0019