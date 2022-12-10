داكار 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واستسلم الرئيس السنغالي ماكي سال رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتصل بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.قام بتسليم الرسالة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، خلال استقبال الرئيس السنغالي له أمس.كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بخصوص الملفات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:00ت م0022