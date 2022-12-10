المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 10 ديسمبر 2022م واسنفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلة في مقرأة تعظيم الوحيين بالتعاون مع مركز إيفاد للتطوير والتدريب بجمعية مكنون أمس برنامج "الأداء القرآني" قدمه المقرئ الدكتور عبدالله غيلان.ويتناول البرنامج الذي يأتي انطلاقا من أهداف الوقف في تأهيل‬ المعلمين والمعلمات، عددا من المحاور حول التعرف على مفهوم الأداء عند علماء القراءات وركائز الأداء القرآني والوقف والابتداء والتطبيق الصحيح للأداء القرآني وأركان الأداء القرآني.// انتهى //03:12ت م0023