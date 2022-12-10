أنقرة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسدعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعاون دولي فعال للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية منبها من مخاطرها الأمنية والاقتصادية.وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البلغاري رومن راديف :" إن العالم يمر بمرحلة يشهد فيها النظام العالمي ومنطقة البلقان تحديات كبيرة وبوصفهما حليفين في حلف شمال الأطلسي ( الناتو )، مشددا على أهمية إرساء تضامن أقوى من أي وقت مضى بين أعضاء الحلف".وأكد ضرورة القيام بتعاون فاعل في إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الجانبين استعرضا خلال مباحثاتهما تعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات عدة.ولفت الرئيس التركي النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار خلال العام 2021 م، وهما يهدفان إلى رفع هذا المؤشر إلى مستوى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.// انتهى //03:18ت م0024