المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 10 ديسمبر 2022 م واسنظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع برنامج بعنوان " تحديد التخصص الدراسي .. مسار " ضمن برنامج التأهيل لسوق العمل بحضور 28 مشاركا ومشاركة ونخبة من المختصين وأصحاب التجارب الناجحة.وتناول البرنامج عددا من المحاور حول اختبارات تحديد الميول والتعريف بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية.// انتهى //04:02ت م0025